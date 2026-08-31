В Астане стартует прием документов на конкурс «Лучший педагог — 2026»

14 сентября в Астане начинается городской этап республиканского конкурса «Лучший педагог — 2026». В нем могут принять участие столичные учителя со стажем непрерывной педагогической деятельности не менее пяти лет, передает официальный сайт акимата столицы.

Прием документов на конкурс будет осуществляться в период с 14 по 16 сентября.

В конкурсе могут принять участие штатные педагоги организаций дошкольного, среднего, специального, специализированного, дополнительного, а также технического и профессионального образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. На звание «Лучший педагог» могут претендовать педагоги, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет.

В рамках конкурса учитываются вклад педагога в развитие сферы образования, эффективность деятельности учителя и его профессиональное мастерство.

Все этапы конкурса — от регистрации участников до подведения итогов республиканского этапа — полностью цифровизированы.

Загрузить документы для участия в конкурсе «Лучший педагог» можно через сайт https://uzdikustaz-nobd.edu.kz/#/sign-in (данная ссылка будет открыта с 14 сентября).

А в период с 17 по 21 сентября члены городской комиссии рассмотрят материалы педагогов и подведут итоги конкурса.

10 педагогов, набравших наивысшие баллы, будут признаны победителями городского этапа и получат возможность принять участие в республиканском этапе конкурса.