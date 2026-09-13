В Астане проходит турнир по Counter-Strike 2

В Астане в рамках реализации идеологемы «Закон и порядок» проходит киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 с участием 16 команд. В соревнованиях участвуют студенты столичных вузов и популярные блогеры, передает официальный сайт акимата столицы.

Турнир организован в рамках акции «Астана – город без наркотиков». Участники сражаются за общий призовой фонд в 1 миллион тенге. Соревнования продлятся до позднего вечера, а победитель определится по итогам финальных матчей.

«Киберспорт – один современных форматов среди молодежи. Мы хотим объединить молодежь и медийных людей на одной площадке и показать, что активный и здоровый досуг может быть интересным», – отметила начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, подполковник полиции Алия Кибаткызы.

По ее словам, с начала года столичной полицией проведено более 500 профилактических мероприятий, включая акции, лекции, встречи и спортивные события. За этот период выявлено около 600 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято более 500 килограммов наркотических средств.

Организаторы отмечают, что главная задача турнира – привлечь молодежь к современным и безопасным форматам досуга, популяризировать здоровый образ жизни и профилактику наркоправонарушений.

Вовлечение в спорт, киберспорт, творчество и другие полезные активности — один из эффективных способов профилактики наркомании и формирования среды, в которой нет места наркотикам.

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