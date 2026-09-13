Отцы бежали, мамы крутили педали: около 100 семей состязались в Астане

В Астане в честь Дня семьи в десятый раз прошли семейные соревнования «OTBASY DUATLON 2026». В состязании, которое организуется с 2016 года, участники преодолели дистанцию в 4,2 километра в формате бега и велогонки, а дети соревновались в трех возрастных категориях, передает официальный сайт акимата столицы.

В нынешних соревнованиях по семейному дуатлону для детей были определены три категории: 8–9 лет, 10–11 лет и 12–13 лет.

В семейной эстафете на общей дистанции 4,2 километра первыми стартовали отцы, пробежав 2 километра, затем эстафету переняли мамы на велосипедах (2 километра).

Завершили гонку дети, преодолев финишные 200 метров бегом.

«Наше сегодняшнее спортивное мероприятие организовано в честь Дня семьи. Участие в нем бесплатное, и я верю, что благодаря этому событию популяризируются семейные ценности. Победители будут определены в 3 категориях и награждены бытовой техникой. Также у всех семей, принявших участие в соревнованиях, есть возможность выиграть велосипед в лотерее», — рассказал заместитель руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Усербай.

Соревнования «OTBASY DUATLON 2026» проводятся уже в десятый раз. Первыми старт приняли семьи с детьми в возрастной категории 8–9 лет. Здесь первыми к финишу пришла команда профессиональных биатлонистов — четырехкратного чемпиона зимних Азиатских игр, двукратного чемпиона Азии и участника Олимпиад в Турине и Ванкувере Александра Червякова и Анны Лебедевой.

«Семейный дуатлон в Астане организуется раз в год. Хотя мы приехали на это мероприятие в честь Дня семьи из города Акколь Акмолинской области, наша главная цель — дать мотивацию собственным детям. Ведь дети повторяют не наши слова, а наши поступки. В целом мы участвуем в этом мероприятии уже во второй раз. В прошлом году завоевали серебро, а в этот раз удостоились золотой медали. Честно говоря, не могу сказать, что мы готовились как-то по-особому. Поскольку сами являемся тренерами, ежедневно уделяем внимание подготовке около 80 детей. А через такие мероприятия мы стараемся подать пример собственным 6 детям. Сегодня мы решили принять участие в категориях 8–9 лет и 12–13 лет», — рассказала участница Анна Лебедева.

Церемония поздравления и награждения победителей продолжилась розыгрышем лотереи.

Среди участников соревнований по регистрационным номерам были разыграны 10 велосипедов.