Астана присоединилась к общенациональному челленджу #Otbasym2026

В социальных сетях проходит общенациональный челлендж #Otbasym2026, посвящённый семейным ценностям, преемственности поколений и сохранению добрых традиций, сообщает официальный сайт столичного акимата.

К инициативе присоединяются жители столицы, деятели культуры, молодёжь и спортсмены, учащиеся школ и колледжей, предприниматели, общественные деятели, представители неправительственных организаций и общественных объединений, а также другие активные горожане.

Участники публикуют короткие видеоролики и фотографии, рассказывая о традициях и истории своей семьи, совместном досуге, общих увлечениях, заботе друг о друге и взаимной поддержке. После публикации они передают эстафету другим семьям, друзьям, коллегам и общественным лидерам.

Челлендж призван показать, что семья является источником любви, уважения и духовной опоры, а также связующим звеном между поколениями. Каждая публикация становится личной историей о ценностях, которые объединяют родных и передаются от старших к младшим.

Чтобы присоединиться к челленджу, необходимо опубликовать фотографию или короткое видео о своей семье, рассказать о семейной традиции, памятной истории, совместном увлечении или примере взаимной поддержки, а затем передать эстафету следующим участникам.

При публикации необходимо использовать единые хештеги: #Otbasym2026, #ОтбасыКүні2026, #ДеньСемьи2026.

Присоединиться к челленджу может любо желающий, поделившись своими семейными историями, раскрывающими значение семьи в жизни каждого человека.

#Otbasym2026, #ОтбасыКүні2026, #ДеньСемьи2026.