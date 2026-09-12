«Таза Қазақстан»: более 1,4 млн жителей столицы приняли участие в экоакциях

В Астане экологическая повестка становится частью повседневной жизни города. В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» жители участвуют в благоустройстве территорий, высаживают деревья, очищают берега водоемов и общественные пространства. Главная задача этой работы - не только сделать город чище и зеленее, но и сформировать ответственное отношение к окружающей среде, передает официальный сайт столичного акимата.

За несколько лет к экологической инициативе «Таза Қазақстан» в столице присоединились более 1,4 млн человек.

Одним из направлений работы стала очистка водных объектов. В городе проведены работы на реке Есиль, ручьях Акбулак и Сарыбулак, канале Нура-Есиль и Малом Талдыколе. Для восстановления и поддержания экологического состояния водоемов применялись биомелиоративные технологии.

Только весной 2026 года в столице прошел экологический месячник, объединивший жителей вокруг санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий. В его рамках были организованы тематические недели «Мөлдір бұлақ» по очистке берегов водных объектов, «Таза қала» по наведению порядка в общественных пространствах, «Таза аула» по благоустройству дворов и «Жасыл болашақ» по увеличению зеленого фонда города.

С начала года в экологических мероприятиях приняли участие более 300 тысяч жителей и 9,8 тысячи предприятий и организаций. За это время приведено в порядок около 6400 дворовых территорий, вывезено более 1 тысячи тонн отходов, высажено 732 300 зеленых насаждений.

Всего в 2026 году в столице организовано более 400 экологических мероприятий. К ним присоединяются школьники и студенты, молодежь, трудовые коллективы, предприниматели, представители общественных организаций и жители разных районов города.

Экологическая культура формируется через конкретные дела. Когда жители вместе ухаживают за дворами, очищают берега и высаживают деревья, забота о городе становится общей ответственностью.

Эта работа продолжится осенью. С 12 сентября по 10 октября в Астане проходит осенний экологический месячник, в рамках которого запланированы мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. 19 сентября состоится общегородская экологическая акция по посадке деревьев.

В осенний период планируется высадить 226 242 зеленых насаждения.

Еще один инструмент вовлечения жителей - Telegram-чат-бот @TazaQazBot, который работает в Астане с 2024 года и ежедневно принимает и обрабатывает обращения горожан. На сегодняшний день исполнено 5490 заявок жителей.

«Таза Қазақстан» объединяет людей вокруг простой и понятной цели - сделать город чище, зеленее и комфортнее. При этом каждый благоустроенный двор, посаженное дерево и очищенный берег становятся вкладом в экологическую культуру столицы.

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