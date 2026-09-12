День семьи для пожилых жителей столицы провели оздоровительное мероприятие

В честь Дня семьи и Международного дня цигун в столичном парке «Ататюрк» провели оздоровительное мероприятие для пожилых жителей города, передает официальный сайт акимата Астаны.

Участие в мероприятии приняли около 50 посетителей Центра активного долголетия района Байконыр.

Основной целью встречи стало продвижение активного образа жизни среди людей старшего возраста. Участникам рассказали об основах цигун, правильном дыхании и координации движений, после чего они смогли попробовать упражнения на практике.

Занятие провёл руководитель кружка цигун Центра активного долголетия района Байконыр и руководитель школы «Бес Тармақ» Жанат Туякбаев.

Он отметил, что занятия в центре проходят регулярно и пользуются популярностью среди пенсионеров.

«Мне очень приятно, что участники центра пришли и поддержали наше мероприятие. К нам присоединились и другие гости, а коллеги своими показательными выступлениями внесли свой вклад в создание праздничной атмосферы. Мы не делаем большую рекламу — к нам приходят те, кто уже знает о школе и наших мероприятиях. Поэтому стараемся проводить такие небольшие, но душевные праздники для всех желающих», — отметил руководитель школы «Бес Тармақ».

Для одной из участниц — Светланы Ибрагимовой — занятия цигун стали частью активного образа жизни. Она начала заниматься этой практикой в 2022 году по рекомендации сосудистого хирурга. До этого женщина много лет занималась йогой и другими видами спорта.

«Занятия мне дают приток энергии, силы, здоровья. Я очень благодарна Жанату за то, что он ведёт занятия и много рассказывает о самих упражнениях. Он подробно всё объясняет, внимательно относится к участникам занятий», — рассказала Светлана Ибрагимова.

Оздоровительную программу дополнили показательные выступления представителей клубов айкидо «Гармония», ушу «Рух» и школы «Бес Тармақ». Мастера продемонстрировали элементы единоборств и различные упражнения.

Мероприятие завершилось совместной практикой и общением участников. Организаторы отметили, что подобные встречи помогают представителям старшего поколения поддерживать физическую активность, находить единомышленников и проводить свободное время с пользой.