Городской конкурс «FAMILY MUSIC FEST» прошел в Астане в честь Дня семьи

В честь Дня семьи в Астане прошел городской конкурс «FAMILY MUSIC FEST». Мероприятие состоялось в стенах школы-лицея № 64, расположенной по адресу: улица Габита Мусрепова, 15, передает официальный сайт столичного акимата.

Инициаторами и организаторами праздника выступили Учебно-методический центр дополнительного образования детей акимата города Астаны совместно с «Союзом отцов».

Объединение усилий образовательных и общественных структур позволило провести мероприятие на высоком уровне, подчеркнув особую значимость укрепления института семьи и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Главной целью фестиваля стали поддержка и популяризация семейного творчества, развитие преемственности между поколениями и создание условий для раскрытия талантов жителей столицы.

Совместное пребывание на сцене и подготовка к конкурсу помогли участникам еще сильнее сплотиться, доказав, что музыка способна мотивировать и объединять близких людей.

На сцене выступили творческие дуэты и семейные ансамбли из различных школ города.

Перед зрителями и жюри выступили мамы, папы и их дети. В их исполнении прозвучали трогательные композиции о Родине, отчем доме, родительской любви и счастливом детстве, вызывая бурные аплодисменты публики.

Праздник прошел в атмосфере уюта и душевности, оставив яркие впечатления у всех гостей и участников.