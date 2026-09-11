В Астане пройдут сельскохозяйственные ярмарки с участием регионов

С 19 сентября в Астане стартует серия сельскохозяйственных ярмарок с участием регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести свежую продукцию напрямую у отечественных производителей и фермеров, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Ярмарки будут проходить каждые выходные по следующему графику:

19–20 сентября — Кызылординская и Атырауская области;

26–27 сентября — Абайская, Алматинская и Мангистауская области;

3–4 октября — Восточно-Казахстанская и Актюбинская области;

10–11 октября — Туркестанская и Западно-Казахстанская области;

17–18 октября — Северо-Казахстанская, Павлодарская и Улытауская области;

24–25 октября — Карагандинская и Костанайская области.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продукции местных производителей — мясо, рыба, молочная продукция, бакалея, овощи, фрукты и другие товары.

Ярмарки будут работать с 9:00 до 18:00 на территории парковки ипподрома «Казанат» по адресу: шоссе Каркаралы, 1.

Для удобства жителей и гостей столицы до места проведения будут курсировать автобусы №18, 37 и 303.

В прошлом году региональная сельскохозяйственная ярмарка объединила более 600 сельхозтоваропроизводителей из 17 регионов страны. За время проведения было реализовано свыше 10 тыс. тонн продукции, включая мясную, рыбную и молочную продукцию, бакалею, овощи и фрукты.