В Астане школьники сняли короткометражные фильмы, популяризирующие семейные ценности

В Астане учащиеся, родители, педагоги и школьное сообщество школы №119 организовали мероприятие, посвященное популяризации семейных ценностей, передает официальный сайт акимата столицы.

Это мероприятие прошло на тему: «Семейный архив: история моей семьи». Основная цель — продвижение семейных ценностей, укрепление взаимного уважения между родителями и детьми, повышение значимости семейного воспитания и развитие творческих способностей учащихся.

В рамках кинофестиваля ученики школы №119 представили свои 3–5-минутные короткометражные фильмы, прославляющие семейные ценности.

«В нашей школе прошел кинофестиваль, посвященный популяризации семейных ценностей. Наши дети продемонстрировали свои таланты. Особый акцент был сделан на том, что ценности в семье всегда стоят на первом месте. Наши воспитанники постарались передать тепло и воспитание в семье через кино. Это произвело огромное впечатление на зрителей», — отметила директор школы Гульжан Аллажар.