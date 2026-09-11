Масштабный экологический месячник стартует в Астане 12 сентября

В Астане начинается масштабный осенний экологический месячник «Таза Қазақстан», который будет проходить с 12 сентября по 10 октября. В ходе экоакции во всех районах Астаны будут проходить работы по уборке, благоустройству и озеленению, передает официальный сайт городского акимата.

В ходе месячника в столице будут организованы работы по санитарной очистке территорий, включая уборку мусора, приведение в порядок парков, скверов и жилых дворов, а также участков, прилегающих к объектам предпринимательства, общественного питания и другим организациям.

19 сентября в рамках месячника состоится общегородской субботник, приуроченный Всемирному дню чистоты - World Cleanup Day 2026.

Акимат призывает предприятия, ОСИ и КСК, представителей малого и среднего бизнеса, волонтеров и всех неравнодушных жителей города присоединиться к экологическим акциям и внести свой вклад в общее дело.

Главная цель инициативы - привлечь внимание общества к вопросам сохранения чистоты в городе и способствовать формированию устойчивой экологической культуры. Каждый житель и каждая организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, сделав город чище, комфортнее и экологичнее.