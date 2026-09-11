В Астане вот уже более трех лет успешно реализуется проект JOLTAP, в рамках которого обучение востребованным рабочим и цифровым навыкам прошли более 22 тысяч человек, передает официальный сайт столичного акимата.

О развитии проекта рассказала руководитель проекта JOLTAP Дана Жунусова.

Проект был запущен во исполнение поручений Главы государства как дополнительный инструмент социальной поддержки жителей Астаны. Его главная цель — помочь людям повысить доходы благодаря получению востребованных навыков и содействию в трудоустройстве.

«Изначально были определены 3 ключевые задачи: найти тех, кто нуждается в поддержке, дать им возможность пройти краткосрочное практико-ориентированное обучение и помочь с дальнейшей занятостью. За это время JOLTAP вырос из отдельного социального проекта в адаптивную экосистему, которая оперативно реагирует на изменения рынка труда и запросы самих горожан. При этом мы сохранили главный принцип: не население к нам, а мы к населению», — рассказала Дана Жунусова.

За 3 года консультанты проекта работали более чем на 30 локациях. Они участвовали в ярмарках вакансий, выезжали на рынки, в мечети и другие места, где могли напрямую встретиться с потенциальными участниками.

Сегодня основу JOLTAP составляет краткосрочное обучение востребованным рабочим и цифровым навыкам продолжительностью от 5 до 22 дней. Основной акцент сделан на практике: занятия проходят не только в классах, но и на площадках предприятий-партнеров в условиях реального производства. Бизнес также участвует в актуализации учебных программ с учетом спроса на рынке труда.

Помимо профессиональных навыков, проект направлен на укрепление культуры труда, ответственности и экономической самостоятельности. По словам руководителя, в работе JOLTAP находит практическое отражение парадигма «Адал азамат — Адал еңбек — Адал табыс»: востребованный навык становится основой честного труда, а труд — источником самостоятельного заработка.

За время реализации проекта разработано 30 программ обучения. Курсы прошли более 22 тысяч человек, свыше 60% выпускников трудоустроились. Более 2 тысяч участников открыли собственный бизнес.

Одним из инструментов содействия занятости стал сайт JUMYSTAP.kz. На платформе представлено около 36 тысяч соискателей, порядка 80% из которых являются квалифицированными специалистами. Здесь зарегистрировано около 5 тысяч предприятий и размещено более 6 тысяч вакансий.

Работодатели могут напрямую связаться с соискателями и подобрать сотрудников еще во время обучения. Например, швейные предприятия и ателье нередко приглашают будущих работников непосредственно из учебных классов.

После завершения курсов выпускники могут присоединиться к профессиональным сообществам по отдельным специальностям. В WhatsApp-чатах они получают информацию о вакансиях, обмениваются опытом и привлекают друг друга к выполнению заказов. Через эти сообщества проект отслеживает дальнейшую занятость участников в течение года и более.

Выпускники могут выполнять частные заказы, переходить в самозанятость или открывать собственное дело.

В 2026 году JOLTAP проводит обучение по 18 специальностям — 13 рабочим и 5 цифровым. Среди рабочих направлений представлены профессии швеи, модельера-конструктора, электрогазосварщика, электромонтажника, пекаря, бариста и специалиста по изготовлению корпусной мебели.

Отдельный блок составляют навыки, необходимые для ведения малого бизнеса: учет и налогообложение, продажи и торговля в Kaspi-магазине. Участники также могут освоить графический дизайн, SMM для микробизнеса, таргетинг и другие цифровые инструменты. Некоторые программы посвящены применению искусственного интеллекта в торговле и предпринимательстве, а также созданию рекламных роликов с помощью нейросетей.

«Такие компетенции постепенно становятся новой базовой грамотностью и все чаще необходимы не только специалистам цифровой сферы, но и предпринимателям, самозанятым и представителям традиционных профессий», — пояснила руководитель проекта.

Участники JOLTAP могут сочетать несколько направлений и формировать собственный набор микроквалификаций. Например, специалист швейного дела может дополнительно изучить графический дизайн, SMM, таргетинг и основы ведения малого бизнеса. В результате человек получает комплекс навыков для самостоятельного заработка и развития собственного дела.

В ближайшее время образовательные программы продолжат обновлять с учетом изменений на рынке труда и запросов работодателей. Особое внимание планируется уделять искусственному интеллекту, современным цифровым инструментам и дальнейшему развитию системы микроквалификаций.

Записаться на бесплатное обучение и получить консультацию можно в пунктах JOLTAP в ТРЦ «Asia Park» по проспекту Кабанбай батыра, 21а, а также в акимате района Алматы по проспекту Тәуелсіздік, 7. Первый пункт работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, второй — с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Подробную информацию можно получить по номеру +7 (707) 221-31-31 или на официальном сайте joltap.kz.