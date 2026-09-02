В текущем году в столице трудовой договор в связи с сокращением численности или штата расторгли с 547 работниками из 149 организаций. О том, как проводится эта процедура, на брифинге в Службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Астане Мурат Шакенов, передает официальный сайт городского акимата.

Спикер отметил, что сокращение штата является одним из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. При этом проведение работодателем организационных мероприятий по сокращению не должно означать автоматическое прекращение трудовых прав работника.

Законодательство Республики Казахстан предусматривает конкретный порядок увольнения и гарантии, направленные на защиту работника. Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК, трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае сокращения численности или штата работников.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Трудового кодекса работодатель обязан уведомить работника о предстоящем расторжении трудового договора не менее чем за один месяц. С письменного согласия работника трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока уведомления.

Согласно статье 103 Социального кодекса работодатель обязан предоставлять карьерному центру информацию о предстоящем высвобождении работников не менее чем за один месяц до начала высвобождения в электронном виде в личном кабинете на Enbek.kz.

Особое внимание необходимо обратить на работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось менее двух лет. Их увольнение по сокращению численности или штата не допускается.

В соответствии со статьей 131 Трудового кодекса при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников работодатель производит компенсационную выплату в размере средней заработной платы за один месяц. Трудовым или коллективным договором может быть предусмотрен более высокий размер выплаты», - проинформировал спикер.

Согласно пункту 4 статьи 113 Трудового кодекса выплата сумм, причитающихся работнику, производится не позднее трех рабочих дней после прекращения трудового договора.

При проведении сокращения работодателю необходимо обеспечить соблюдение комплекса требований: иметь реальное организационное основание, надлежащим образом уведомить работника, соблюдать гарантии для отдельных категорий работников.

Расторжение трудового договора оформляется соответствующим актом работодателя. Копия этого документа должна быть вручена работнику. Работодатель также обязан предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность.

Если работодатель не выплатил причитающиеся суммы либо нарушил процедуру увольнения, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, согласительную комиссию или суд. Работнику желательно иметь документы, подтверждающие трудовые отношения.

«В текущем году в Астане трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата 547 работников из 149 организаций, то есть всего уведомление направлено 1330 работникам. 65 из них трудоустроены в других организациях, 144 работника получают пособие по безработице.

Для работника при сокращении важно помнить о трех основных гарантиях: заблаговременное уведомление о предстоящем увольнении; компенсационная выплата в размере средней заработной платы за один месяц; окончательный расчет, включая заработную плату и компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск.

Соблюдение установленного порядка сокращения — это гарантия социальной защищенности работника и важная составляющая законных и справедливых трудовых отношений», -заключил замглавы ведомства.