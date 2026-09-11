В столичном районе Сарайшык ведется масштабная комплексная работа по благоустройству территории: обновляются улицы и дворы, создаются новые общественные пространства, пешеходные и велосипедные маршруты, спортивные площадки и зелёные зоны, передает официальный сайт акимата Астаны.

Одним из крупных проектов в этом направлении в районе является благоустройство проспекта Р. Кошкарбаева на участке от улицы К. Аманжолова до улицы С. Нурмагамбетова, а также улицы С. Нурмагамбетова. Общая площадь благоустроенной территории составляет 35 тысяч квадратных метров.

В рамках проекта уложено 17 тысяч квадратных метров покрытия из брусчатки и 4 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия. Установлены 100 опор наружного освещения и 40 комплектов, включающих скамейки и урны. Проложено 7,5 тысячи погонных метров трубопровода локальной поливочной системы. Кроме того, высажено 1 136 деревьев и 68 756 кустарников.

Еще один проект реализован около жилых домов по улице К. Азербаева, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 и 6/5. Здесь уложено 2 065 квадратных метров покрытия из брусчатки и проложены велодорожки общей протяжённостью 750 метров. Установлены 10 опор наружного освещения и высажено 75 деревьев.

Также благоустроен сквер у дома № 9/1 по улице А. Болекпаева. В рамках проекта уложено 900 квадратных метров покрытия из брусчатки и озеленена территория.

Установлены три теневых навеса и 19 опор наружного освещения; обустроены футбольное поле и воркаут-зона.

Отдельное внимание уделяется дворовым территориям. В 2026 году в районе Сарайшык в рамках проекта «Бюджет народного участия» благоустроено 11 дворов.

Работы проведены по следующим адресам: улица Т. Жургенова, 18/2; проспект Р. Кошкарбаева, 60; улица К. Азербаева, 6, 6/1, 6/2 и 6/3, 6/4 и 6/5; улица А. Байтурсынова, 17/2, 17, 19 и 27.

Важной частью благоустройства остаётся озеленение. Всего в районе высажено 2 357 деревьев. Новые зелёные насаждения появляются вдоль улиц, во дворах и общественных пространствах.

Комплексное благоустройство района Сарайшык продолжается: развивается пешеходная и велосипедная инфраструктура, появляются новые места для отдыха и занятий спортом, увеличивается площадь озеленённых территорий.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.