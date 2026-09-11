Торжественные проводы призывников в ряды Пограничной службы прошли в Астане

В столичном Дворце «Жастар» состоялась военно-патриотическая акция «Ел қорғау – ерлердің ісі!», в рамках которой призывников-астанчан торжественно провели в ряды Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие представители Генерального Штаба ВС РК, руководство Пограничной службы КНБ РК, ветераны Вооруженных сил Казахстана, солдаты-пограничники, а также более 700 школьников-воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Цель акции – воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, а также повышение имиджа воинской службы.

«Такие мероприятия стали нашей доброй традицией, мы проводим их каждый год для всех команд, которые отправляются из Астаны на срочную воинскую службу в разные рода войск. Сегодня мы провожаем ребят, которым предстоит служить на рубежах нашей Родины. Очень важно, чтобы молодежь осознавала – безопасность страны находится в ее руках», - отметил начальник Департамента по делам обороны по городу Астана, полковник Руслан Балтемиров.

По его информации, ряды казахстанских пограничников в ходе осеннего призыва пополнят порядка 200 астанчан.

«Осенний призыв начался 1 сентября и закончится 30 декабря. За это время ряды Вооруженных сил Республики Казахстан пополнят около 1400 молодых астанчан, а мы встретим порядка 1200 наших земляков, которые закончили служить», - сообщил официальный представитель Департамента по делам обороны г. Астаны, полковник запаса Гани Артыков.

Призывники также поделились своими впечатлениями перед отправлением на службу.

«Я профессиональный спортсмен, у меня КМС по гандболу. В этом году мне исполнилось 18 лет, и я сразу пошел в военкомат. Конечно, мечтал служить в элитных войсках, и очень рад, что буду пограничником. Защищать границы своей страны – это большая честь. Не скрою, хотелось бы проявить себя на службе, заслужить грант на получение высшего образования и выучиться на юриста», - рассказал призывник Жомарт Жолмагамбетов.