Миллион зеленых насаждений высаживают в Астане в текущем году

В Астане продолжается масштабное озеленение. В текущем году в столице планируется высадить более 1,1 млн зелёных насаждений. В работу включены все районы города - новые деревья, кустарники и цветы появляются вдоль улиц, в парках и скверах, на территориях общественных пространств и объектов городской инфраструктуры, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Сегодня в столице насчитывается более 4 млн зелёных насаждений. Ещё около 14 млн растут на территории «Зелёного пояса». Ежегодно в городе высаживается не менее 1 млн деревьев, кустарников и цветов.

В 2026 году планируется высадить 70 тыс. деревьев, более 600 тыс. декоративно-цветущих кустарников, 40,5 тыс. растений для живых изгородей и свыше 400 тыс. многолетних цветов.

С начала года уже высажено более 700 тыс. зелёных насаждений. В том числе 21 тыс. деревьев, 303,4 тыс. декоративно-цветущих кустарников, 28 тыс. растений для живых изгородей, 130,7 тыс. кустарников и 249,2 тыс. многолетних цветов. Осенью работы по озеленению продолжатся.

Особое внимание уделяется крупномерным деревьям и многолетним кустарникам. При подборе растений учитываются климатические условия столицы. В числе используемых видов — клён, зелёная рябина, мелколистный вяз, красная ива и сирень.

Озеленение проводится не только в парках и скверах, но и вдоль основных городских магистралей. В частности, новые посадки появляются вдоль линии Tarlan Astana, на улицах Сыганак и Кабанбай батыра. На отдельных участках предусмотрена высадка тысяч деревьев с формированием новых зелёных зон.

Продолжается озеленение и территории второго этапа пешеходного бульвара Greenline. Здесь создаются новые прогулочные маршруты, зелёные пространства, спортивные и игровые зоны. В рамках комплексного благоустройства предусмотрена посадка деревьев, кустарников и других растений.

Вдоль реки Есиль формируется парковый кластер, включающий Президентский парк, парк Мира и Согласия, Триатлон парк и другие рекреационные зоны. Продолжается работа по озеленению и благоустройству набережной Есиля.

В районе «Есиль» зелёный фонд включает порядка 240 тыс. деревьев, около 600 тыс. кустарников, 65 тыс. квадратных метров цветников, 5 млн квадратных метров газонов и свыше 117 тыс. погонных метров живой изгороди.

С начала года здесь высажено более 40 тыс. зелёных насаждений. Комплексные посадки проведены вдоль улиц Керей-Жанибек хандар, Ұлы Дала, Кабанбай батыра и других. Озеленены также территории парка EXPO, сквера КТЖ и участка возле мечети «Аль-Фараби».

В районе «Байконыр» с начала года высажено более 2 тыс. зелёных насаждений. Осенью на проспекте Абая и улицах Кенесары, Пушкина и Ж. Ташенева планируется посадить ещё около 500 деревьев и кустарников.

Первые результаты прошлогодних посадок уже заметны. В сквере на улице Ж. Ташенева 80 яблонь и груш, высаженных в прошлом году, успешно прижились и в нынешнем сезоне дали первые плоды.

В районе «Сарайшык» высажено 2 357 деревьев и 18 577 декоративно-цветущих кустарников.

В районе Сарыарка с начала года высажено свыше 330 тысяч зелёных насаждений, однолетних и многолетних цветов, кустарников, а также более 1 700 деревьев. Особое внимание уделено озеленению улицы Кумисбекова. Здесь высажено свыше 500 деревьев, более 2400 кустарников различных пород, включая сосны, вязы и сирень.

Кроме того, масштабные работы по озеленению проведены на улице Кенесары с локально-поливочной системой, в парке «Коктал» и на территориях жилых массивов района.

Продолжается озеленение и в районе «Алматы». На территории района насчитывается более 97,7 тыс. деревьев, 67,9 тыс. кустарников, 28,2 тыс. погонных метров живой изгороди и 1,7 млн кв. м газонов.

В 2025 году высажено более 8 тыс. деревьев, 26 тыс. кустарников, обустроено более 20 тыс. кв. м газонов и 768 погонных метров живой изгороди. В 2026 году планируется высадить более 130 тыс. зелёных насаждений, включая деревья, декоративно-цветущие кустарники, многолетние цветы и злаки, а также провести работы по устройству газонов и благоустройству зелёных зон.

Если в 2025 году основной акцент был сделан на посадке деревьев, то в этом году особое внимание уделяется созданию единого эстетического облика зелёных пространств – с использованием многолетних цветов, декоративных кустарников, газонов и альпийских горок.

В районе «Нура» за последние годы высажено 24,5 тыс. деревьев и около 277 тыс. декоративных и цветущих кустарников. До конца года здесь планируется посадить ещё более 8,5 тыс. деревьев и свыше 132 тыс. кустарников.

Продолжается озеленение и новых природных территорий. В районе Малого Талдыколя этой осенью начнётся первый этап высадки деревьев и других зелёных насаждений. При этом работы будут проводить с максимальным сохранением существующего ландшафта и природной среды.

Важной частью работы становится и уход за уже созданным зелёным фондом. Проводятся полив, обработка от вредителей и болезней, внесение удобрений, восстановление систем полива и другие агротехнические мероприятия. Такой подход позволяет не только увеличивать количество посадок, но и обеспечивать их приживаемость.

Таким образом, озеленение в Астане постепенно формирует единую систему зелёных территорий - от улиц и дворов до парков, бульваров и «Зелёного пояса». В этом году город пополнится более чем 1,1 млн новых зелёных насаждений.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.