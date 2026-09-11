«Осенний марафон» по скандинавской ходьбе среди столичных пенсионеров провели в Астане

В честь Дня семьи в столичном парке Ататюрк среди пенсионеров провели соревнования по скандинавской ходьбе «Осенний марафон», передает официальный сайт акимата Астаны.

Организаторами состязаний выступили акимат столичного района Байқоңыр, районный Центр активного долголетия, Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата Астаны.

«В турнире участвуют более 50 представителей старшего поколения, посещающих Центр активного долголетия нашего района. Наша цель – это популяризация здорового образа жизни и семейных ценностей, формирование уважительного и бережного отношения к семье. Очень скоро Международный день пожилых людей, к которому у нас запланирован месячник разных спортивных, социальных, культурных мероприятий. Акимат нашего района активно и всесторонне поддерживает людей старшего поколения», - рассказал руководитель отдела внутренней политики акимата района Байқоңыр Арман Баянбеков.

По словам инструктора по скандинавской ходьбе Марата Сарсембаева, соревнования проходили в трех возрастных категориях: до 68 лет, 68-78 лет, 79 лет и больше.

Самой возрастной участнице скоро исполнится 83 года.

«Я занимаюсь скандинавской ходьбой уже четыре года и активно участвую во всех спортивных мероприятиях. Мне это очень нравится. В нашем возрасте внимание имеет большое значение, приятно, что проводятся такие соревнования, как сегодня, они вызывают еще больший интерес к спорту. Да и для здоровья они полезны», - поделилась впечатлениями участница «Осеннего марафона» Салтанат.