В столичном Дворце «Жастар» для школьников, их родителей и педагогов провели встречу «Безопасная школа — ответственность каждого». Мероприятие организовано прокуратурой района Байқоңыр в целях предупреждения правонарушений, защиты от буллинга, передает официальный сайт акимата Астаны.

В мероприятии приняли участие учащиеся, директора и педагоги школ района, родители, представители прокуратуры, полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям, Управления образования и Управления по защите прав детей.

Задача встречи — напомнить детям об их правах и ответственности, помочь распознавать опасные ситуации и выстроить открытый диалог между школьниками и взрослыми.

Открывая мероприятие, начальник отдела прокуратуры района Байқоңыр Олжас Бекетов подчеркнул, что решения, принимаемые в подростковом возрасте, могут повлиять на дальнейшую жизнь. Он обратил внимание на профилактику буллинга, насилия, употребления алкоголя и наркотиков, а также правонарушений в интернете.

«Хочу подчеркнуть: закон — это не только запреты и ответственность, закон прежде всего защищает вас. Если вы столкнулись с угрозами, насилием, травлей, вымогательством либо иным нарушением ваших прав, не оставайтесь с проблемой один на один. Обращайтесь к родителям, педагогам, школьному психологу, сотрудникам полиции или в органы прокуратуры», — сказал Олжас Бекетов.

В рамках встречи состоялась презентация социально-профилактического сериала «Тоғыз тағдыр», разработанного прокуратурой района Байқоңыр совместно с творческим коллективом Q-Arts Production. Он состоит из 9 серий и через жизненные истории показывает подросткам возможные последствия необдуманных поступков, объясняя важность ответственного выбора и соблюдения закона.

Участникам также продемонстрировали видеоматериалы о дорожных происшествиях и буллинге. После просмотра представитель Управления административной полиции ДП Астаны, подполковник полиции Жаксылык Саят рассказал о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«Наша задача — не просто рассказывать детям о Правилах дорожного движения, а сформировать у них устойчивую привычку соблюдать их каждый день», — подчеркнул Жаксылык Саят.

Отдельное внимание он уделил электросамокатам. С их участием в этом году зафиксировано 33 ДТП, в которых пострадали 34 человека. Школьникам напомнили о необходимости спешиваться при пересечении дороги по пешеходному переходу и убеждаться, что водители остановились.

Обращаясь к родителям, представитель полиции подчеркнул значение личного примера: правила безопасности необходимо разбирать вместе с детьми и следить за их соблюдением. Он также предложил создавать в школах отряды юных инспекторов движения, чтобы учащиеся участвовали в распространении знаний о дорожной безопасности.

О предупреждении наркоправонарушений рассказал оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Жандос Сейтенов.

«С начала года Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Астаны было зарегистрировано 12 уголовных правонарушений, связанных с несовершеннолетними школьниками нашего города. Это сбыт и хранение наркотических средств», — сообщил он.

По словам спикера, полиция совместно с акиматом и членами Совета по профилактике наркоправонарушений проводит лекции в школах, привлекает к работе психологов и поддерживает спортивные мероприятия.

Представители ДЧС рассказали о предупреждении выпадения детей из окон. Они напомнили о необходимости установки оконных блокираторов, недопустимости оставления малышей без присмотра и размещения мебели рядом с окнами. Отдельно объяснили, почему москитная сетка не защищает ребенка от падения.

Спасатели также затронули безопасность на водоемах и опасность выхода на первый лед. В ходе блока о пожарной безопасности участникам разъяснили порядок эвакуации и напомнили номера экстренных служб — 101 и 112.

Встреча включала и непосредственное общение с детьми. Главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних Управления образования Астаны Гульсум Хасенова беседовала со школьниками в зале. Ребята рассказывали о своих мечтах, целях и о том, что уже делают для их достижения.

Спикеры обсудили с участниками отношения с родителями и значение поддержки близких. Детям напомнили, что о трудностях важно говорить и обращаться за помощью к взрослым, которым они доверяют.

В прокуратуре района подчеркнули, что предупреждение опасных ситуаций требует постоянного участия семьи, школы и государственных органов.