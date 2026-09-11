Столичный спортсмен завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по пара стрельбе

В южнокорейском городе Чангвон продолжается чемпионат мира по пара стрельбе Changwon 2026 WSPS World Championships. Спортсмен из Астаны Ардак Оторбаев в составе сборной Казахстана завоевал бронзовую медаль первенства, передает официальный сайт столичного акимата.

В командных соревнованиях в дисциплине R1 — стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров - сборная Казахстана набрала 1854,4 очка и стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — Корея 1867,1 очка;

2 место — Индия 1856,3 очка;

3 место — Казахстан 1854,4 очка.

На чемпионате мира Астану в составе национальной сборной представляют Севда Алиева, Айгерим Тулегенова, Никита Ермаков, Айсулу Мукашбекова, Александр Пасхалиди и Ардак Оторбаев.

Отметим, что чемпионат мира по пара стрельбе продлится до 15 сентября. В престижных соревнованиях принимают участие около 350 спортсменов из 53 стран мира.