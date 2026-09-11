«O.Y.A.N»: столичных школьники продвигают идеи движения «Астана - город без наркотиков!»

Учащиеся столичных школ с начала нового учебного года продолжают активную работу в составе волонтерского движения «O.Y.A.N», созданного при Управлении по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны, передает официальный сайт городского акимата.

На сегодня к движению присоединились порядка 80 учащихся столичных школ, которые на протяжении летних каникул приняли участие в организации около 20 городских профилактических мероприятий. Ребята помогали в проведении флешмобов и других молодежных мероприятий, распространяли информационные материалы, проводили социологические опросы и своим личным примером демонстрировали сверстникам возможности активного и полезного досуга.

За лето к инициативе присоединялось всё больше юных участников. С началом учебного года деятельность волонтеров перешла в новый формат - школьники продолжают продвигать идею «Астана - город без наркотиков!» уже в своих образовательных учреждениях.

Учащиеся принимают участие в школьных профилактических мероприятиях, вовлекают сверстников в общественно полезную деятельность и поддерживают инициативы, направленные на формирование осознанного отношения к своему здоровью и будущему.

Важно, что волонтеры не просто участвуют в отдельных мероприятиях - они сами становятся примером активной жизненной позиции для своих сверстников. Через спорт, творчество, общественную деятельность и командную работу ребята показывают, что молодежная среда может объединяться вокруг позитивных и созидательных ценностей.

Ранее наиболее активные участники движения были отмечены грамотами Департамента полиции города Астаны.

Сегодня «O.Y.A.N» - это сообщество школьников, которые растут вместе, учатся проявлять инициативу и уже сейчас вносят свой вклад в формирование безопасной молодежной среды столицы.

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