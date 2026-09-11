Акции «Народный юрист» и «Правовая аптека» пройдут в Астане

В рамках реализации нарратива «Закон и порядок» в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» 11 сентября состоятся акции «Народный юрист» и «Правовая аптека», передает официальный сайт акимата Астаны.

Акции начнутся в 16:00 часов 11 сентября. Жители столицы получат бесплатную квалифицированную юридическую помощь.

Вместе с тем будет оказано содействие в оперативном разрешении правовых вопросов, а также выявлении проблемных аспектов правоприменительной практики, требующих дальнейшего анализа и совершенствования законодательства.

В ходе акции представители государственных органов, а также ведущие юристы и адвокаты страны проведут личный прием граждан и предоставят консультации по широкому спектру правовых вопросов. Мероприятие для посетителей бесплатное.