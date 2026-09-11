Пересечение улиц Бухар Жырау и Толе би закроют в связи с ремонтом в Астане

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит дорожные работы в рамках проекта «Строительство ул. Толе би на участке от ул. Р. Баглановой до пр. Улы Дала», передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим 12 и 13 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение автотранспортных средств на пересечении улиц Бухар Жырау и Толе би.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.