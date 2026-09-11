В Астане демонтируют незаконно построенную автомойку самообслуживания

В столичном районе Байконыр начали демонтаж незаконной автомойки самообслуживания на улице Тараз. Объект возвели без разрешительных документов на участке, не предназначенном для размещения автомойки, передает официальный сайт акимата Астаны.

Кроме того, что незаконная автомойка расположена вблизи жилых домов и создавала неудобства жителям.

Ранее инспекторы государственного архитектурно-строительного контроля столицы уведомляли владельца незаконной постройки о необходимости устранить нарушения, однако он проигнорировал эти требования.

«Управлением ГАСК была проведена внеплановая проверка по данному объекту. По результатам проверки в отношении собственника были приняты административные меры, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В связи с неисполнением предписания Управлением был инициирован судебный иск о сносе», – пояснил главный специалист Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны Өміржан Керейхан.

Разбирательство длилось восемь месяцев и завершилось решением суда о демонтаже объекта.

На сегодняшний день Управлением проведена 341 внеплановых проверок, выдано 182 предписания об устранении нарушений, наложено 702 административных штрафа на общую сумму более 265 млн тенге.

Призываем жителей города соблюдать требования закона в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также напоминаем, что несоблюдение данного закона влечёт административную ответственность.