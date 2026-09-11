Возможности и перспективы развития отечественной трансплантологии обсудили в Астане

В Астане состоялся круглый стол, посвященный состоянию и перспективам развития трансплантации органов, передает официальный сайт столичного акимата.

В заседании приняли участие руководители медицинских организаций города и специалисты в области трансплантологии.

Они обсудили текущее состояние трансплантационной службы, существующие проблемы и дальнейшие задачи по развитию этого направления. Особое внимание участники уделили донорству и необходимости более широкого информирования населения. Главный внештатный трансплантолог Управления здравоохранения Астаны Мэлс Асыкбаев отметил, что сегодня именно нехватка донорских органов остается одним из главных тормозящих факторов для дальнейшего развития трансплантации в стране.

По его словам, число пациентов, ожидающих пересадку органов, увеличивается с каждым годом. В настоящее время в листе ожидания в Астане находятся около 750 пациентов, причем большинство из них нуждаются в пересадке почки. Среди ожидающих есть и дети.

Сегодня трансплантационная служба страны включает 40 донорских стационаров и 11 трансплантационных центров. В систему также входят санитарная авиация, пять лабораторий HLA-типирования и другие специализированные подразделения. Созданная инфраструктура позволяет проводить сложные операции, однако дальнейшее расширение возможностей системы напрямую зависит от развития донорства.

Основной объем трансплантационной помощи приходится на пересадку почек и печени.

Не менее важным направлением остается информирование общества. По словам Мэлса Асыкбаева, одна из задач специалистов — объяснять населению необходимость трансплантации, рассказывать о донорстве и формировать объективное представление о процедуре.

Информационная работа проводится в разных форматах. В частности, к 10 октября, когда отмечается День донора, планируется проведение разъяснительных мероприятий среди сотрудников скорой медицинской помощи и жителей Астаны.

Специалисты также взаимодействуют с Национальным центром трансплантации. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству с религиозными организациями. Информация о необходимости трансплантации и значении донорства доводится до населения в рамках взаимодействия с Духовным управлением мусульман Казахстана, в том числе во время пятничных молитв.

Важным инструментом информирования и осознанного выбора является возможность оформить свое решение относительно посмертного донорства через портал eGov. Граждане могут зарегистрировать прижизненное согласие либо отказ от посмертного донорства, указав все органы и ткани или отдельные из них. После заполнения заявления данные подтверждаются электронной цифровой подписью.

Участники круглого стола отметили, что Казахстан уже располагает необходимой инфраструктурой и опытом для дальнейшего развития трансплантационной медицины.

Однако следующим важным шагом должно стать увеличение числа посмертных доноров, повышение эффективности донорской координации и укрепление доверия населения.

Для пациентов, которые годами ждут подходящий орган, развитие донорства — это не просто статистика. Это возможность дождаться операции, вернуться к привычной жизни и получить шанс на будущее.