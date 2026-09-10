Столичные предприниматели активно участвуют в акции «Таза Қазақстан»

В Астане в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» при участии предпринимателей прошли очередные работы по благоустройству и озеленению. На этот раз столичный предприниматель высадил саженцы деревьев на прилегающей к своему объекту территории, внеся вклад в озеленение города, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие прошло возле грузинского ресторана, расположенного на улице Женис. Предприниматель Исадин Азаматов высадил саженцы деревьев на прилегающей к ресторану территории и отметил, что намерен ответственно относиться к ее содержанию и благоустройству.

В ходе акции предпринимателю был вручен сезонный листок-памятка по содержанию прилегающей к объекту территории. В документе представлены основные рекомендации по своевременной уборке территории, уходу за зелеными насаждениями, а также соблюдению чистоты и порядка.

Предприниматель отметил, что поддерживает инициативу «Таза Қазақстан», и призвал представителей других сфер бизнеса также вносить свой вклад в благоустройство столицы.

«Сегодня в рамках акции «Таза Қазақстан» мы благоустраиваем территорию вокруг нашего ресторана и высаживаем саженцы деревьев. Со стороны городского акимата нам дали рекомендации по содержанию прилегающей территории в чистоте и порядке. Мы поддерживаем эту инициативу. Призываем всех предпринимателей вместе вносить вклад в чистоту и благоустройство нашего города», — сказал Исадин Азаматов.

По словам руководителя отдела развития предпринимательства города Астаны Шухрата Жораева, активное участие представителей бизнеса имеет важное значение в улучшении облика города.

«Сегодня важно, чтобы предприниматели не только развивали свой бизнес, но и активно участвовали в благоустройстве города. Осенний сезон посадки деревьев только начался. Поэтому в рамках акции «Таза Қазақстан» работа по озеленению прилегающих территорий и вовлечению предпринимателей в экологические инициативы будет продолжена», — сказал Шухрат Жораев.

Такие инициативы повышают ответственность представителей бизнеса за городскую среду и способствуют развитию Астаны как чистого, зеленого и комфортного города.

#ТазаҚазақстан #экология #TazaChallenge @TazaQazaqstan