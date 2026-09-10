Перед началом отопительного сезона сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы совместно с представителями полиции, местных исполнительных органов, социальных служб и волонтерами проводят в шести районах Астаны профилактические рейды, передает официальный сайт городского акимата.

Рейды проводятся в рамках первого этапа месячника пожарной безопасности перед началом отопительного периода 2026-2027 годов. Основная цель - предупреждение пожаров в жилом секторе, разъяснение основных требований пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется эксплуатации отопительных печей и дымоходов, а также установке датчиков угарного газа в домах, где проживают представители социально уязвимых категорий населения.

«Уже сейчас необходимо приступить к подготовке к отопительному периоду: очистить печи и дымоходы, проверить печи на наличие трещин и других повреждений и своевременно их устранить. Также необходимо проверить электрические сети. Совместно с социальными службами мы устанавливаем датчики угарного газа в домах социально уязвимых категорий населения, - сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев.

Представители ДЧС, районных подразделений и полиции работают по заранее определенным адресам. Этой работой планируется охватить до 50 домов в каждом районе.

«До начала отопительного сезона жителям, использующим печи на твердом топливе, необходимо очистить дымоходы и проверить исправность печей, чтобы не было щелей и других повреждений. Тем, у кого установлено газовое оборудование, следует провести техническое обслуживание с привлечением специализированных организаций. Специалисты должны проверить состояние дымохода, горелки и самого оборудования, - отметил представитель ДЧС.

Отдельное внимание специалисты обращают на состояние электрической проводки. В многоквартирных жилых домах жителям рекомендуют не допускать перегрузки электросетей и не подключать одновременно большое количество электроприборов, не рассчитанных на имеющуюся нагрузку.

Кроме того, спасатели напоминают родителям о необходимости не оставлять малолетних детей без присмотра.

Профилактическая работа в жилом секторе продолжится в течение месяца.