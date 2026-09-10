В районе Нура появляются новые скверы и пространства для отдыха

В столичном районе Нура продолжается работа по созданию новых общественных пространств и благоустройству дворов. С момента образования района здесь обустроили более 50 дворов и порядка 15 скверов, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Новые пространства появляются в том числе рядом с жилыми комплексами, чтобы места для прогулок и отдыха были в шаговой доступности для жителей.

Отдельное направление - создание скверов за счет инвесторских средств. На сегодня в районе уже обустроено семь таких объектов, еще пять находятся в работе. Среди них сквер «ҚазМұнайГаз», расположенный рядом с музеем космоса под открытым небом.

Меняется и уже знакомая жителям городская среда. В прошлом году обновили аллею Центрального парка, а в этом году завершается благоустройство территории возле Столичного цирка. Комплексное обновление продолжается и на стеле «Астана жұлдызы» - одном из узнаваемых символов столицы на въезде со стороны международного аэропорта.

Одним из заметных проектов района остается аллея Greenline. Первую очередь от улицы Анет баба до улицы Айтеке би благоустроили в 2025 году. Сейчас работы идут на второй очереди. Благоустраиваются и озеленяются участки от улицы Толе би до улицы Анет баба, а также от улицы Айтеке би до улицы И. Омарова. Завершить работы планируется в октябре этого года.

Еще один проект - строительство Экопарка вблизи озера Малый Талдыколь. Работы уже начались.

Параллельно район становится зеленее. В рамках акции «Таза Қазақстан» к озеленению активно подключаются жители.

За несколько лет в районе высадили 24,5 тысячи деревьев и около 277 тысяч декоративных и цветущих кустарников. Работа продолжается и в этом году. До конца 2026 года планируется высадить еще более 8,5 тысячи деревьев и свыше 132 тысяч кустарников.

Таким образом, в Нуре постепенно появляется все больше пространств, где жители могут гулять, отдыхать и проводить время рядом с домом.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.