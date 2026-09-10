В обеспечении безопасного движения поездов огромную роль играют специалисты, которые контролируют работу машиниста. Одна из них — Асем Тлебалдина, работающая старшим инженером по анализу лент в Астанинском локомотивном эксплуатационном депо. Специалист с 14-летним опытом работы в железнодорожной сфере последние три года анализирует скоростемерные ленты и выявляет нарушения в работе локомотивных бригад, передает официальный сайт акимата столицы.

«В мои обязанности входит знание принципа работы скоростемерных лент и таких устройств безопасности, как КЛУБ, БОРТ, качественный анализ лент, регистрация параметров, связанных с ведением поезда и управлением тормозами. Также необходимо знать работу скоростемеров, АЛСН и тормозов. Все нарушения, выявленные при анализе лент, задержки у светофоров, неисправности скоростемеров и оборудования машиниста, а также причины экстренных торможений записываются в специальные журналы. Ежемесячно выявленные нарушения и их причины, видеозаписи и принятые меры доводятся до локомотивных бригад. Эта работа позволяет своевременно проводить профилактические меры, не допускать повторения нарушений и повышать безопасность движения поездов с тысячами пассажиров и грузов», — говорит аналитик лент.

Асем, как ответственный специалист, опирается на свой профессиональный опыт и знания для внесения вклада в обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте.

«На специальном стенде для анализа скоростемерных лент отображены участки направлений Астана – Есиль, Астана – Караганда, Астана – Павлодар и Астана – Кокшетау. Анализ ленты по каждой поездке требует внимательного и глубокого понимания работы локомотивной бригады. Мне нравится именно эта грань моей работы — то есть возможность полностью видеть ход поездки и определять, насколько действия машиниста соответствуют установленным требованиям», — делится деталями работы Асем.

Родившаяся в многодетной семье в области Абай, Асем Амангельдиевна получила образование в колледже и университете по специальности «электромонтер связи». Свой трудовой путь на железной дороге она начала в 2012 году с должности электромонтера сигнализации централизации. Работа в этой сфере стала для нее первым важным этапом профессионального становления и позволила освоить необходимые знания и навыки. Переехав в столицу в 2023 году, она с тех пор с честью выполняет свою нынешнюю работу в депо Астаны.