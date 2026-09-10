Более 200 тысяч деревьев и цветов высадили в столичном районе Алматы

В столичном районе Алматы последовательно реализуются мероприятия, направленные на улучшение городской среды и повышение качества благоустройства. Основные направления работы включают обновление дворовых территорий, восстановление объектов инфраструктуры, ремонт общественных пространств, озеленение и поддержание санитарного порядка, передает официальный сайт акимата Астаны.

Всего на территории района насчитывается свыше 300 дворов. Значительная их часть уже благоустроена.

В текущем году комплексное благоустройство выполнено на 27 дворовых территориях.

Одним из приоритетных направлений остается рассмотрение обращений жителей, поступающих через платформу iKOMEK 109.

По результатам обращений в текущем году в 75 дворах выполнены ремонтно-восстановительные мероприятия. В частности, проведены работы по восстановлению детских игровых и спортивных площадок.

Также осуществлена реконструкция и созданы новые общественные пространства на 12 объектах. Работы направлены на повышение функциональности и привлекательности территорий, а также создание комфортных условий для отдыха и пребывания жителей.

Продолжается системная работа по озеленению района. С начала года здесь высажено 1 309 деревьев, 12 448 многолетних и 194 779 однолетних цветов, 18 890 декоративно-цветущих кустарников, а также выполнен посев газона на площади 6 000 м².

Работа по озеленению и благоустройству продолжается. Все проводимые мероприятия направлены на последовательное улучшение состояния дворов, общественных пространств и объектов городской инфраструктуры, а также создание комфортных и безопасных условий для жителей района Алматы.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.