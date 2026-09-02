В Астане ведется ремонт по проспекту Тлендиева

В Астане по проспекту Тлендиева ведутся дорожные работы в рамках проекта «Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой», передает официальный сайт акимата столицы.

До 15 сентября текущего года на вышеуказанном участке будет частично ограничено движение автотранспорта.

При этом движение транспортных средств организовано по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения. В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств установлены временные дорожные знаки и указатели.