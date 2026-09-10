История электромонтера из Астаны с 23-летним стажем

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают Дню труда. Накануне праздника особенно важно говорить о профессиях, требующих не только мастерства, но и высокой ответственности. Работа электромонтера относится именно к таким, поскольку ошибок она не прощает. Посвятивший этой профессии 23 года электромонтер пятого разряда Сарыаркинского РЭС АО «Астана-РЭК» Ерик Ибраев рассказал о тонкостях своей работы, передает официальный сайт столичного акимата.

Ерик Султанович работает электромонтёром пятого разряда в АО «Астана-РЭК» с 2003 года. За более чем 23 года работы он хорошо изучил профессию, которую сам называет одной из самых сложных и опасных.

«Везде напряжение, поэтому работать нужно очень внимательно и обязательно соблюдать технику безопасности», - говорит специалист.

В профессию он пришел после того, как увидел работу электромонтеров со стороны. Ему понравилось, как специалисты справляются со своими задачами, и он решил попробовать себя в этой сфере. С тех пор профессия стала частью его жизни.

Рабочий день электромонтера строится прежде всего вокруг заявок, которые поступают через диспетчерскую службу. Специалисты устраняют неисправности кабельных линий, проводят необходимые переключения, выполняют аварийные работы.

Благодаря обновлению оборудования серьёзных аварий сегодня стало меньше, однако полностью исключить их невозможно.

«Сейчас оборудование у нас новое, качественное, поэтому аварий бывает меньше. Но если возникает неисправность, мы выезжаем и устраняем ее», — рассказывает электромонтер.

Особая ответственность ложится на электромонтёров во время аварийных ситуаций. Работать приходится в любое время суток и при разных погодных условиях - от летней жары до сильных морозов, буранов и ветра. Если необходимо восстановить электроснабжение, бригада выезжает на место независимо от времени суток.

Обычно Ерик Ибраев работает в составе бригады из пяти человек мастера и электромонтёров. По его словам, одна из главных ценностей профессии именно командная работа.

«У нас хорошие бригады, хорошие отношения между людьми и начальством. Друг другу помогаем», - отмечает он.

При этом работа электромонтёра связана не только с техническими задачами. Специалистам приходится общаться и с жителями. Иногда во время плановых ремонтных работ электроснабжение приходится временно отключать.

Для горожан это может стать причиной недовольства, однако задача специалистов — объяснить необходимость таких работ.

«Бывает, люди не понимают, почему отключили свет, могут возмущаться. Мы объясняем, что это плановые работы, что нужно подготовиться к зиме. Зато зимой будет хорошо, без отключений. Когда объясняешь, люди понимают», — рассказывает собеседник.

Обращаются к электромонтёрам и за помощью в бытовых ситуациях. Особенно часто это происходит в частном секторе, где жители могут столкнуться с отключением автомата или другими проблемами с электроснабжением. Специалисты помогают разобраться в ситуации, проверяют оборудование и объясняют, в чём причина.

За годы работы изменилась и сама профессия. Современное оборудование требует от специалистов постоянного обучения. Электромонтёры регулярно проходят подготовку и сдают экзамены. Специалисты проходят по два экзамена.

Вместе с тем профессия остаётся востребованной. На работу приходят молодые специалисты, которые осваивают практические навыки непосредственно в бригадах. Опытные сотрудники передают им свои знания и объясняют особенности работы с электрооборудованием.

«Молодые люди после университета приходят. Мы им всё показываем, объясняем, обучаем по ходу работы. Электричество — это не шутка, здесь нельзя работать без знания правил», — подчеркивает он.

После рабочего дня Ерик Султанович старается отдыхать на природе. Среди его увлечений — рыбалка и поездки в Боровое. Однако даже после более чем двух десятилетий работы он продолжает воспринимать свою профессию как важную часть жизни.

За стабильностью городской инфраструктуры стоят люди, которые готовы работать днем и ночью, в жару и мороз, и каждый раз возвращать свет туда, где его ждут.