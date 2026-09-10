Первый международный саммит социальных предпринимателей проходит в Астане

10 и 11 сентября в Астане начался первый международный саммит социальных предпринимателей на тему «Социальные инвестиции для устойчивого будущего». Участие в нем принимают около 700 участников из Казахстана и зарубежных стран, в том числе из Германии, Канады, Малайзии и стран СНГ, передает официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие объединило социальных предпринимателей, инвесторов, представителей государственных органов, международных организаций и институтов развития.

10 сентября для зарубежных гостей саммита запланирована культурная программа. Основная деловая программа пройдет 11 сентября в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева.

Начало деловой программы – в 10:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

На саммите обсудят социальные инвестиции, устойчивые бизнес-модели и возможности международного сотрудничества. Цель саммита — укрепить партнерство между государством, бизнесом и гражданским обществом, расширить возможности социальных предприятий и привлечь ресурсы для решения общественно значимых задач.

Зарубежные гости познакомятся с культурой Казахстана и опытом развития социального предпринимательства в стране. Также запланировано посещение социальных предприятий столицы. Эти встречи позволят участникам узнать больше о местных проектах и наладить профессиональные связи.

В рамках саммита ожидаются выступления представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР / EBRD), Всемирного банка (World Bank), Программы развития ООН (ПРООН / UNDP), дипломатических миссий Японии и Канады, международной сети Catalyst Now, организации Senior Expert Service (SES) и других международных партнеров.

Отдельная панельная сессия будет посвящена финансированию социальных предприятий, укреплению их потенциала и масштабированию деятельности. Участники обсудят международный опыт поддержки социального предпринимательства, механизмы грантового финансирования, перспективы трансграничного сотрудничества и возможности применения эффективных зарубежных практик в странах Центральной Азии.

Одним из центральных событий саммита станет церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший социальный предприниматель — 2026». Награды лауреатам вручат представители Правительства Республики Казахстан.

В рамках деловой программы также пройдут:

Ethnic Heritage Fair – этноярмарка продукции социальных предпринимателей;

Information Fair – информационная выставка, на которой государственные институты развития и международные организации представят программы поддержки социального предпринимательства;

«Әлем айнасы» – фотовыставка, посвященная глобальным социальным вызовам и эффективным подходам к их преодолению.

Долгосрочная цель саммита – сформировать постоянную международную платформу для обмена опытом, развития партнерств и привлечения инвестиций в социальное предпринимательство. Саммит также направлен на укрепление роли Казахстана как регионального центра сотрудничества в сфере социальных инноваций и устойчивого развития.

Организатор саммита – Социальный инновационный хаб. Мероприятие проводится при поддержке акимата города Астаны, Ассоциации социальных инвесторов и Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzMKAHWNd2B2djibglpLVYQz3zMVTAB-gH92FvgSsfrHSqQw/viewform.