В Астане реализуется проект по установке опор двойного назначения, направленный на улучшение качества мобильной связи и зоны покрытия мобильного интернета, а также на развитие телекоммуникационной инфраструктуры столицы. На сегодняшний день в городе установлено 12 таких объектов, совмещающих функции уличного освещения и размещения оборудования связи, передает официальный сайт акимата столицы.

На первый взгляд эти конструкции практически не отличаются от обычных столбов освещения. Однако внутри них размещается мобильное оборудование связи, предназначенное для развития телекоммуникационной сети города.

Подобное решение имеет особое значение для современного города. Опоры двойного назначения позволяют интегрировать оборудование связи непосредственно в существующую городскую среду и максимально эффективно использовать пространство.

Технические элементы размещаются внутри конструкции. Благодаря этому внешний вид опор остается эстетичным и компактным, что полностью соответствует единому дизайн-коду столицы.

Проект реализуется совместно Управлением цифровизации и государственных услуг города Астаны и мобильным оператором Beeline Казахстан.

«Основная цель проекта — повышение качества мобильной связи и уровня покрытия мобильного интернета в городе. По мере развития столицы растут и требования к телекоммуникационной инфраструктуре. Опоры двойного назначения позволяют размещать необходимое оборудование непосредственно в городской среде, объединяя его с инфраструктурой освещения, и не перегружать пространство дополнительными конструкциями. Это практичное решение, позволяющее развивать цифровую инфраструктуру с учетом особенностей современного города», — отметил руководитель Управления цифровизации и государственных услуг города Астаны Берик Ахметов.

В дальнейшем функционал таких объектов может быть расширен. Опоры могут использоваться в качестве инфраструктуры для размещения различных систем — от камер видеонаблюдения и датчиков измерения качества воздуха до интеллектуальных систем освещения и других решений технологий Smart City.

«Подобные проекты наглядно показывают, что развитие связи — это общая задача города и бизнеса. Когда есть возможность совместно обсуждать потребности и находить эффективные решения, работа движется быстрее, а результаты становятся ощутимыми. Мы рады сотрудничеству с Управлением цифровизации города Астаны в рамках реализации данного проекта. Опоры двойного назначения позволяют развивать мобильную сеть, не перегружая городское пространство лишними конструкциями», — сказал технический директор Beeline Казахстан Тунгышбек Батталханов.