В Астане объявлен конкурс, направленный на повышение престижа человека труда

По заказу Управления внутренней политики города Астаны в рамках проекта «Адал еңбек» объявлен городской конкурс, направленный на повышение престижа человека труда, передает официальный сайт акимата столицы.

В конкурсе могут принять участие представители СМИ, блогеры, инфлюенсеры, авторы цифрового контента, независимые авторы и мобилографы. Участники представляют свои работы по трем основным номинациям:

«Лучший телевизионный/видеоматериал»;

«Лучшая публикация в СМИ»;

«Лучший цифровой контент/медиапроект».

Также предусмотрены специальные номинации, такие как «Креативный взгляд», «Трендовый медиаролик» и другие. Общий призовой фонд составляет 500 000 тенге. Победителям в основных номинациях будет выплачено по 100 000 тенге, в специальных номинациях — по 50 000 тенге.

Работы принимаются в период с 7 по 21 сентября. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется в онлайн-формате по ссылке: https://forms.gle/xi9o3L7FqZbhKFnN7. Церемония награждения победителей состоится 27 сентября.

Цель конкурса — повышение престижа рабочих и профессиональных специальностей, демонстрация вклада специалистов различных отраслей в развитие страны и популяризация культуры честного и ответственного труда в обществе.

Контактный телефон: +7 700 968 8204.