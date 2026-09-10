PISA-2025: учащиеся Астаны продемонстрировали высокие результаты по трем направлениям

Учащиеся города Астаны показали высокие результаты по стране в международном исследовании PISA-2025. Они продемонстрировали показатели выше среднереспубликанского уровня по всем трем основным направлениям исследования, передает официальный сайт акимата столицы.

В частности, по читательской грамотности школьники Астаны набрали 421 балл, заняв 1-е место среди регионов страны.

По математической грамотности столица заняла 2-е место (445 баллов), а по естественно-научной грамотности, набрав 451 балл, также расположилась на 2-м месте. Эти показатели свидетельствуют о том, что наряду с усвоением знаний у столичных учащихся на высоком уровне формируются навыки их применения в жизненных ситуациях, анализа информации, логического мышления и самостоятельного принятия решений.

Самое важное — по всем трем направлениям показатели Астаны превышают средние результаты по республике. Высокие результаты в исследовании PISA — один из конкретных итогов работы, проводимой в столичной системе образования. Деятельность в направлении повышения качества образования будет продолжена и в дальнейшем.