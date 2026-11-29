Сегодня, 29 ноября, житель Астаны по имени Маслихат проголосовал на избирательном участке № 54. Он принял участие в выборах депутатов городского маслихата, передает официальный сайт акимата Астаны.

Маслихат рассказал, что живет в столице уже 30 лет. За это время, по его словам, город вырос, а порядок проведения выборов изменился.

«Я пришел проголосовать, чтобы воспользоваться своим гражданским правом. Мы живем в Астане уже 30 лет. Мне уже почти 60, и я вижу, как развивается город и меняется порядок проведения выборов. Хотелось бы, чтобы в нашей столице было больше активных жителей», – поделился Маслихат.

Имя астанчанина совпадает с названием представительного органа, депутатов которого сегодня выбирали жители столицы.

«В казахском языке слово «маслихат»означает беседу, совет, обсуждение», – пояснил он.

Всего в Астане работали 446 избирательных участков. Сегодня до 23:00 проезд в городских и пригородных автобусах, а также на Tarlan Astana бесплатный.