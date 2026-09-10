В Астане на пересечении улиц Ш. Бейсековой - Бейбарыс Султан - Ш. Косшыгулулы будут проведены работы по ремонту дорожного полотна, передает официальный сайт акимата столицы.

В связи с этим в ночь с 10 на 11 сентября с 21:00 до 07:00 движение автотранспорта на указанном участке будет ограничено.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.