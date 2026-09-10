В Астане посаженные в прошлом году яблони и груши дали первые плоды

В районе Байконыр города Астаны 80 деревьев яблони и груши, высаженных в прошлом году, в этом году дали первые плоды, передает официальный сайт акимата столицы.

Молодые саженцы были посажены на территории сквера по улице Ж. Ташенова. За год деревья хорошо прижились и в текущем году порадовали жителей района первыми плодами.

Работы по озеленению проводятся в рамках благоустройства общественных пространств района и направлены на формирование благоприятной и комфортной городской среды для жителей.

Кроме того, в рамках осеннего озеленения на улицах и в общественных пространствах района планируется высадить еще около 500 зеленых насаждений.

Работа по уходу за зелеными насаждениями и дальнейшему озеленению территорий в районе ведется на системной основе.