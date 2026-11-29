В Астане продолжаются выборы депутатов маслихата. С самого утра на избирательные участки приходят жители города разных возрастов и делают свой выбор. В столице в штатном режиме работают 446 избирательных участков. В списки избирателей включены 1 031 724 человека, передает официальный сайт столичного акимата.

В числе проголосовавших — народная артистка Казахстана Майра Ильясова, народный артист Казахстана Айткали Жайымов, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов, певец и композитор Улыкпан Жолдасов, а также певец Дос Абсадык.

Кроме того, специально пришли и сделали свой выбор государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов, председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, поэтесса Макпал Мыса и поэт-айтыскер, филолог Серикзат Дуйсенгазы.

Среди голосующих есть и 18-летние астанчане, которые сегодня впервые в жизни приняли участие в выборах. Они впервые получили бюллетени и проголосовали на выборах депутатов маслихата.

На избирательные участки также приходят представители старшего поколения. Свой голос отдали жители столицы в возрасте 88, 90 и 91 года. Многие пожилые избиратели пришли на участки в сопровождении детей и внуков.

Для граждан с ограниченными возможностями и маломобильных жителей также созданы комфортные условия для голосования. На избирательных участках установлены пандусы, тактильные указатели и специальные кабины для соблюдения тайны голосования.

Для граждан с нарушением зрения предусмотрены специальные трафареты, а также услуги специалистов жестового языка (сурдопереводчиков).

Жители, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, могут проголосовать на дому. Для этого члены избирательной комиссии по заявкам выезжают к ним с переносными урнами для голосования.

С утра на участках голосуют участники Олимпийских игр, а также молодые спортсмены Астаны. В частности, в выборах приняли участие мастер спорта международного класса по тогызкумалаку, двукратный бронзовый призер VI Всемирных игр кочевников Гульнар Базаралиева, трехкратный чемпион мира по традиционной стрельбе из лука, двукратный бронзовый призер V Всемирных игр кочевников Канат Касымхан. Помимо них, проголосовали серебряный призер Кубка мира по пара пулевой стрельбе, многократный чемпион и призер Казахстана Ардак Оторбаев и член национальной сборной по пара дзюдо, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Аслан Нурдаулетов.

Стоит отметить, что сегодня — в день внеочередных выборов депутатов маслихата — в Астане на свет появились 26 малышей. По данным медицинских организаций, среди новорожденных 15 девочек и 11 мальчиков.

Напомним, сегодня, 29 ноября, проходят выборы депутатов маслихата. Голосование продлится до 20:00.