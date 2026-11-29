В Астане представители паралимпийского и сурдлимпийского спорта приняли участие в голосовании на выборах депутатов городского маслихата, передаёт официальный сайт столичного акимата.

Среди проголосовавших – заслуженные тренеры Республики Казахстан по сурдодзюдо Болат Данияров и Даурен Оразулы, тренер по парапулевой стрельбе Михаил Бурчалин, а также тренеры по паратанцам, сурдофутболу и сурдотхэквондо.

На свой избирательный участок пришёл и столичный спортсмен Ардак Оторбаев, серебряный призёр Кубка мира по парапулевой стрельбе, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Казахстана

«Это не первые выборы, в которых я участвую. Каждые выборы – важная возможность выразить свою гражданскую позицию по вопросу будущего страны. Радует, что сегодня казахстанцы активно участвуют в голосовании. Это говорит о том, что гражданам небезразлична судьба страны и что они стремятся внести свой вклад в перемены и обновление общества.», – отметил Ардак Оторбаев.

В голосовании также принял участие член национальной сборной Казахстана по парадзюдо, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Аслан Нурдаулетов. Он поделился видеороликом на своей странице в социальной сети.

«Сегодня я пришёл отдать свой голос на выборах депутатов маслихата», – отметил Аслан Нурдаулетов.