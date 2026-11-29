Сегодня, 29 ноября, в Астане проходят выборы депутатов городского маслихата. Жители столицы, которые по состоянию здоровья или из-за необходимости ухаживать за больным членом семьи не могут прийти на избирательный участок, голосуют по месту своего пребывания.

Чтобы проголосовать на дому, избиратели подавали письменные заявления в участковые избирательные комиссии по месту включения в список избирателей. Заявления принимались до 12:00 в день выборов.

Сегодня по указанным в заявлениях адресам выезжают не менее двух членов участковой избирательной комиссии. Они привозят бюллетени и переносную урну. Для получения бюллетеней избиратель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и расписывается в заявлении.

Как и на избирательном участке, голосование на дому проходит с соблюдением тайны волеизъявления. Наблюдатели и доверенные лица кандидатов вправе сопровождать членов комиссии во время выездов.