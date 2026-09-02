Столичные прокуроры разъяснили, в каких делах участвуют в административном суде

Прокуратура Республики Казахстан осуществляет свои полномочия в различных сферах судебной деятельности. Наряду с уголовными и гражданскими делами, прокуроры участвуют в рассмотрении административных дел в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, передает официальный сайт акимата столицы.

Основная цель работы в данном направлении — обеспечение законности в сфере публично-правовых отношений, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также обеспечение соблюдения требований закона государственными органами.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил прокурор управления прокуратуры города Астаны Жасулан Тустикбаев.

По его словам, правовую основу участия прокурора в административном судопроизводстве составляют Конституция Республики Казахстан, Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре» и АППК.

В соответствии со статьей 31 АППК, прокурор в предусмотренных законом случаях участвует в процессе для дачи заключения по административному делу. При этом он не является представителем сторон спора и действует независимо от их позиции.

«Прокурор формирует свою позицию самостоятельно, опираясь на требования закона, установленные по делу обстоятельства и исследованные судом доказательства. Его заключение не является обязательным для суда. Окончательное решение суд принимает самостоятельно», — отметил Жасулан Тустикбаев.

В соответствии с АППК прокуроры участвуют в рассмотрении отдельных категорий административных дел. В их числе:

дела, связанные с налоговыми отношениями — обжалование уведомлений по результатам налоговых проверок, результатов камерального контроля и решений, касающихся НДС;

дела, связанные с таможенными отношениями — обжалование решений и уведомлений таможенных органов, требований об уплате таможенных платежей и пени;

дела, связанные с бюджетными отношениями — обжалование проведения государственных закупок и решений, принятых по их результатам;

дела в сфере охраны окружающей среды — обжалование предписаний и иных актов экологических органов, а также решений, принятых по результатам экологического контроля;

дела в сфере использования природных ресурсов — обжалование решений о предоставлении, ограничении или прекращении права пользования природными ресурсами;

дела, связанные с исполнительным производством — обжалование действий (бездействия) государственного судебного исполнителя при исполнении документов о взыскании с государства или в доход государства.

В случае, если суд признает участие прокурора необходимым, он может участвовать в рассмотрении и других административных дел.

Кроме того, прокуратура осуществляет высший надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов по административным делам. Прокуроры изучают судебные акты и дают оценку правильности применения требований закона. При наличии предусмотренных законом оснований принимаются меры по их пересмотру.

«При несогласии с не вступившим в законную силу судебным актом и наличии соответствующих оснований прокурор вправе внести апелляционное ходатайство», — сообщил прокурор.

Таким образом, деятельность прокурора в административном судопроизводстве включает два основных направления: непосредственное участие в рассмотрении предусмотренных законом дел и осуществление надзора за законностью судебных актов.

Данный механизм направлен на обеспечение законности в публично-правовой сфере, защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.