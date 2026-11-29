В Астане продолжается голосование на выборах депутатов маслихатов. Среди тех, кто уже посетил избирательные участки, жители столицы в возрасте от 80 до 91 года, передает официальный сайт акимата столицы.

Пожилые астанчане приходят на избирательные участки в сопровождении родных и близких.

Так, на одном из столичных участков свой голос отдала 91-летняя жительница Астаны. Участие в голосовании также приняли 88-летние и 90-летние горожане.

Для избирателей старшего поколения на участках созданы необходимые условия, при необходимости помощь им оказывают волонтёры.

Напомним, сегодня, 29 ноября, проходят выборы депутатов маслихатов. В Астане работают 446 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.