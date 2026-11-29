В Астане продолжается голосование на выборах депутатов маслихата. Среди тех, кто уже побывал на избирательных участках, известные казахстанские артисты, поэты и общественные деятели, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Свой голос отдали народные артисты Казахстана Майра Ильясова и Айткали Жайымов, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов, а также певец Дос Абсадык.

На избирательных участках горожане общались с известными артистами и фотографировались с ними.

В голосовании также приняли участие государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов, председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, поэтесса Макпал Мыса и поэт-айтыскер, филолог Серикзат Дуйсенгазы.

Известные казахстанцы поделились своими впечатлениями о голосовании и отметили значимость участия жителей в общественной жизни столицы.

Напомним, сегодня, 29 ноября, проходят выборы депутатов маслихатов. В Астане работают 446 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00.