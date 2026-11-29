Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о том, что принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихата, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Сегодня принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихата. Это важное событие в общественно-политической жизни нашей страны.

Выборы – это возможность для каждого гражданина выразить свою позицию и внести вклад в дальнейшее развитие города. Маслихат играет важную роль в решении вопросов, которые напрямую влияют на жизнь столицы и её жителей.

В Астане для голосования созданы все необходимые условия. Избирательные участки работают в штатном режиме», – написал Женис Касымбек.