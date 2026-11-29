На всех 446 избирательных участках столицы созданы необходимые условия для того, чтобы каждый гражданин, независимо от состояния здоровья, мог реализовать своё конституционное право и принять участие в выборах депутатов маслихата, передает официальный сайт акимата.

Для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения предусмотрено несколько удобных форматов голосования. Помещения для голосования оборудованы пандусами, тактильными указателями и специальными кабинами для тайного голосования, адаптированными для людей на креслах-колясках. Для избирателей с нарушениями зрения предоставляются трафареты, а также работают сурдопереводчики.

На участках дежурят волонтёры, готовые оказать сопровождение, а в день выборов в городе организована работа службы инватакси для доставки избирателей к месту голосования и обратно.

Обеспечение инклюзивности и равного доступа к избирательному процессу остаётся одним из ключевых приоритетов при проведении выборов в столице.