С раннего утра жители столицы приходят на избирательные участки. В числе первых проголосовавших - представители семьи, ставшей победителем национального конкурса «Мерейлі отбасы» в 2026 году, передает официальный сайт акимата Астаны.

Свой голос они отдали на избирательном участке №379.

Как рассказала победительница конкурса Гульбану Дуйсебекова, в их семье особое внимание уделяют сохранению национальных традиций, взаимному уважению и воспитанию детей на личном примере.

«Наш главный принцип воспитания - самим показывать детям пример трудолюбия, взаимного уважения и ответственности. Несмотря на современный ритм жизни, мы стараемся сохранять национальные традиции, уважать старших и чаще собираться всей семьей», - поделилась Гульбану Дуйсебекова.

Напомним, сегодня в Астане начали работу 446 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте sailau.astana.kz, через Telegram-бот «Сайлау Астана» или позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.