В столице начали работу 446 избирательных участков. С раннего утра на участках наблюдается активность горожан, которые приходят принять участие в голосовании, передает официальный сайт акимата столицы.

На избирательных участках созданы необходимые условия для голосования всех категорий граждан, в том числе лиц с особыми потребностями. Кроме того, для граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прибыть на участок, предусмотрена возможность голосования по месту пребывания.

Напомним, узнать свой избирательный участок можно несколькими способами:

на официальном сайте

sailau.astana.kz;

через Telegram-чат-бот «Сайлау Астана»;

позвонив в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.

Отметим, что сегодня, проезд в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana, а также на городских, экспресс- и пригородных маршрутах является бесплатным. Данная мера направлена на обеспечение свободного передвижения горожан и повышение доступности избирательных участков.