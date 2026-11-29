Сегодня, 29 ноября, в день выборов депутатов маслихатов, проезд в легкорельсовом транспорте Tarlan Astana, а также на городских, экспресс- и пригородных маршрутах бесплатный, передает официальный сайт столичного акимата.

Жители и гости столицы могут воспользоваться общественным транспортом без оплаты. Данная мера направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков.

Общественный транспорт работает в штатном режиме с 06:00 до 23:00 согласно установленному расписанию.

С 30 ноября проезд в общественном транспорте будет осуществляться по действующим тарифам. Пассажирам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок.