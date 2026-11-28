Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном режиме в несколько смен. Снег из города вывозится круглосуточно, передает официальный сайт акимата Астаны.

За дневную смену 841 рейсом из столицы вывезли более 12,5 тысячи кубометров снега.

В ночь с 28 на 29 ноября в снегоуборочных работах задействуют более 500 дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

Напомним, в первую очередь от снега очищают основные магистрали и улицы, по которым проходит общественный транспорт. Затем коммунальные службы убирают снег на участках со средней интенсивностью движения, а также во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.