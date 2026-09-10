Более 170 дворов обновили в районе Сарыарка за последние несколько лет

Район Сарыарка благоустраивают комплексно - здесь появляются новые общественные пространства, обновляются дворы, улицы и скверы, становится больше зеленых зон. За последние годы в районе создано открыто свыше 30 общественных пространств и капитально отремонтировано более 170 дворов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На благоустроенных территориях появляются современные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беседки, новая городская мебель и освещение. При этом проекты реализуются с учетом предложений жителей - от планировки дворов до расположения игровых и спортивных зон.

Отдельное внимание уделяется исторической части Сарыарки. За последние четыре года здесь обновлено 12 улиц, 15 скверов и общественных пространств.

За несколько лет благоустроили общей площадью более 96 тысяч квадратных метров. Обновили пешеходные зоны и освещение, установили современную уличную мебель и провели озеленение.

В ходе работ обновили улицы Биржан сал и Гёте, Бейбитшилик, а также территорию перед театром «Жастар». В 2025 году благоустройство охватило улицы А. Мамбетова, Т. Бигельдинова и Гёте, проспекты Абая и Республики, а также площадь у Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева.

В 2026 году работа продолжается. С начала года благоустроено 20 дворов и три общественных пространства. Работы проведены в жилом массиве Агрогородок, Коктале-1 и на проспекте Жеңіс.

Одним из крупнейших проектов этого года стала реконструкция улицы Кенесары на участке от проспекта Республики до проспекта Сарыарка. Площадь благоустраиваемой территории составляет около 20 тысяч квадратных метров.

Здесь обновляется пешеходная инфраструктура, создается безбарьерная среда, устанавливаются современные системы освещения и городская мебель, появляются новые зоны отдыха. Отдельное внимание уделяется скверам «Шахматистов» и «Футболистов». При этом сохраняется исторический облик улицы Кенесары.

Важная часть благоустройства это озеленение. Уже высажено более 220 деревьев, свыше 5,5 тысячи кустарников и многолетних цветов.

Кроме того, продолжается обустройство нового общественного пространства в жилом массиве Агрогородок по улице К. Байсеитовой, 107.

Таким образом, Сарыарка последовательно преображается: обновляются дворы и улицы, появляются новые общественные пространства, развивается озеленение и создаются комфортные условия для жителей района.

Напомним, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. За последние годы в Астане благоустроили порядка 500 общественных и дворовых пространств.